Музей под открытым небом «Хохловка» перешел на летний режим работы

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» сообщил о переходе с 1 мая на летний режим работы. Также изменилось расписание автобусного маршрута №340 «Пермь – Хохловка – Пермь».

Новый режим работы с 1 мая по 31 октября 2026 года: ежедневно – с 10:00 до 18:00, последний понедельник месяца – санитарный день. Вход в музей – до 17:00.

Расписание движения автобуса маршрута №340: с Автовокзала в Перми – 06:05, 8:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05; из Хохловки – 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.

В майские праздники: 8 мая – предпраздничный день с сокращением времени работы на 1 час, кассы – до 16:00; 3 мая и 9-11 мая – с 10:00 до 18:00, кассы – до 17:00.

