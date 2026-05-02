«Звезда-2005» в Перми проиграла московскому «Локомотиву»

Фото: Женский Футбольный клуб «Звезда-2005» | vk.com/zvezda_2005

В Перми прошел матч чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги. «Звезда-2005» принимала московский «Локомотив». До этого тура команды занимали соседние места в турнирной таблице.

«Локомотив» победил со счетом 2:0 (2:0). В первом тайме отличились Елена Чубрило и Нелли Коровкина. Во втром тайме пермячки поменяли четырех игроков, но это не повлияло на итоговый результат матча.

«Звезда-2005» сохраняет пятое место в текущем розыгрыше. Ее могут сместить самарские «Крылья Советов» в случае победы сегодня над «Рязанью-ВДВ».

Следующий матч пермские футболистки проведут 10 мая в Москве с лидером регулярного сезона ЦСКА.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru