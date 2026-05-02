СК РФ возбудил дело об избиении малолетнего ребенка подростками в Краснокамске

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В Пермском крае соцсети разместили информацию об избиении малолетнего ребенка группой значительно старших по возрасту подростков. ЧП произошло 30 апреля на ул. Энтузиастов в Краснокамске.

Следственное управлении СК РФ на основании размещенной информации возбудило уголовное дело по признакам хулиганства. Следователи краевого ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Органы следствия проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru