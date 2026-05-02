В Перми для регистраций браков откроют две новые площадки

Управление ЗАГС Перми сообщило об открытии двух новых площадок для проведения торжественных регистраций браков. Молодоженов ждут Дворец молодежи на ул. Петропавловской, 185 и Ресурсный центр «Пермь семейная» на ул. Монастырской, 3.

Дзержинский отдел ЗАГС во Дворце молодежи открыл для регистрации браков 16 и 19 июня, 16 и 31 июля, 14 и 26 августа; Свердловский отдел ЗАГС в центре «Пермь семейная – 12 и 19 июня, 3, 17 и 31 июля, 14 и 28 августа. Торжественные церемонии проводятся бесплатно, кроме уплаты государственной пошлины в размере 350 руб.

В городском комитете ЗАГС напомнили о работе отделов в ближайшие выходные и праздничные дни. Кировский отдел проводит прием 2 мая с 09.00 до 16:30, Свердловский отдел – с 09:00 до 16:30 10 мая. Обед – с 13:00 до 13:48. Остальные дни с 1 по 11 мая – выходные.

