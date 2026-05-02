В Прикамье выделят 28,9 млрд рублей на пассажирские автобусные перевозки

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Краевые власти сообщили о выделении предельного объема средств на заключение госконтрактов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. На межмуниципальные маршруты Прикамья по регулируемым тарифам на период 2027-2032 годов бюджет выделит 28,9 млрд руб.

Согласно постановлению краевого правительства, на 2027 год предусмотрено выделение 2,58 млрд руб.; 2028 год – 5,40 млрд руб.; 2029 год – 5,65 млрд руб.; 2030 год – 5,92 млрд руб.; 2031 год – 6,16 млрд руб.; 2032 год – 3,20 млрд руб. Заключение госконтрактов возложено на ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».

В перечень для заключения контрактов вошли 115 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых по регулируемым тарифам.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru