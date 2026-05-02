В Лысьве произошло массовое отравление горожан в кафе «Гриззли»

Лысьвенский городской суд приостановил деятельность кафе «Гриззли» на ул. Чапаева. Причиной стала внеплановая проверка Роспотребнадзора после обращения посетителей в медучреждения с диагнозом «острая кишечная инфекция». О вынесенном решении сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В готовй продукции кафе «Гриззли» лабораторные анализы показали наличие ДНК сальмонелл. В точке общепита также принимали сырье без маркировки и товаросопроводительных документов, продовольственные компоненты и готовые блюда хранили вместе. Дополнительно краевое надзорное ведомство установило нарушения в организации медицинских осмотров персонала кафе.

В судебном заседании владелец кафе признал вину. По словам его адвоката, часть недостатков уже устранена, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Представитель Роспотребнадзора отметил, что для полного устранения всех замечаний потребуется от 45 до 60 дней.

С учетом всех обстоятельств суд приостановил деятельность в кафе «Гриззли» в Лысьве на 60 суток. Предприниматель может обжаловать решение в течение 10 дней.

