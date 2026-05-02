В Перми 2 и 3 мая на части парковок отменили плату

Пермская дирекция дорожного движения напомнила о режиме работы муниципальных парковок 2 и 3 мая. Парковки в границах тарифных зон №101, №102, №201, №301 работают бесплатно.

Парковки в границах тарифных зон №202 и №302 продолжат работу круглосуточно в обычном режиме. Зона №202 охватывает центральные участки улиц Перми рядом с основными административными и коммерческими объектами, №302 – находится в районе ул. Мира, 39-45 и около ДКЖ.

Днем ранее, 1 мая, все муниципальные парковки в Перми работали бесплатно.

