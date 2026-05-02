В аэропорту Перми задерживаются авиарейсы в Сочи и Шарм-эль-Шейх

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») для десятков пассажиров утро 2 мая началось с ожидания вылета самолетов в Сочи и Шарм-эль-Шейх. Время задержки составляют от шести до девяти часов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет авиарейсов: ДР 366 и EO 424 / N4 424 в Сочи – с 05:25 до 12:30 и с 07:15 до 16:15 соответственно, UJ 754 в Шарм-эль-Шейх – с 07:50 до 13:55. Среди задержанных также два вылета в Москву: ДР 6512 и СУ 1769 – с 07:05 до 17:25 и 20:20 до 22:20.

Кроме того, задерживается прилет в «Большое Савино» рейсов: ДР 1365 из Сочи – до 16:45, ЕО 423 / N4 423 из Сочи – до 15:10, UJ 753 из Шарм-эль-Шейха – до 12:55, FV 5972 из Хургады – до 13:29, СУ 1768 из Москвы – до 21:20.

Утром Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск судов в ряде аэропортов. В Сочи ограничения сняты в 05:00 (мск), в Шереметьево – 06:22 (мск).

