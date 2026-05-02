Под Пермью огнеборцы ликвидировали лесной пожар

Краевое Минприроды сообщило о первом лесном пожаре 1 мая. Возгорание на территории Пермского лесничества оперативно ликвидировали в первые сутки.

В ликвидации пожара на общей 0,01 га приняли участие 11 лесных пожарных Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК «Гослесхоз». На вечер 1 мая действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.

Краевое ведомство призывает жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. При обнаружении очага пожара в лесу необходимо срочно сообщите в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44. Ваш звонок также примут на прямую линии лесной охраны Прикамья – 8-800-100-94-00.

Также вчера на промышленной площадке в Перми локализовали крупный пожар. Пожарные из Пермского края и прибывшие им на помощь отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики завершают его ликвидацию.

