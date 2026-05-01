Пермь
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Радио
Пермь
НовостиЗвезды1 мая 2026 17:15

Пермская галерея организует кураторские экскурсии по экспозициям нового здания

На них можно узнать истории экспонатов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В мае в новом здании Пермской галерее будут проходить кураторские экскурсии по экспозициям. (12+).

По средам можно будет знакомиться с самой загадочной коллекцией галереи - нумизматической. Экскурсия будет посвящена античным драхмам, русским наградным медалям и секретам художников-медальеров.

Каждый четверг в экспозиции западноевропейского искусства расскажут о трендах в коллекционировании времен Екатерины II и путешествиях картин из Европы в Россию.

В пятницу, 8 мая, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина расскажет о главном бренде Прикамья – «пермских богах».

19 мая экскурсия будет посвящена иконам. А 24 мая – рисунку и акварелям знаменитых российских художников.