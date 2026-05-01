Метеорологи дали прогноз погоды на май в Пермском крае

«Не месяц май», - говорим мы, когда хотим отметить, что погода стоит прохладная или даже холодная. Но именно такой оказывается прикамская погода в первые два дня мая - с ночными заморозками и дневной температурой около 10 градусов тепла.

А вот с 3 мая в Прикамье придет потепление благодаря поступлению теплого воздуха с запада, прогнозирует доктор географических наук Андрей Шихов.

5 и 6 мая температура практически на всей территории Пермского края поднимется до +20…+25 С. При этом 6 мая вероятны мощные грозы на севере края. Из-за резкого потепления начнется бурное таяние снега на водосборах рек Вишеры, Яйвы, Косьвы, Усьвы и на них будет половодье.

В праздники с 9 по 11 мая ожидается небольшое похолодание - до климатической нормы. А затем вполне возможно арктическое вторжение с ночными заморозками.

Вторая и третья декады мая, скорее всего, будут соответствовать климатической норме. В среднем, май в Пермском крае ожидается теплее нормы на 1-2 С – то есть теплее, чем в 2024-2025 годах, но прохладнее, чем в 2021 и 2023 годах.