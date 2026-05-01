Чемпионке Паралимпиады Анастасии Багиян вручили сертификат на квартиру в Перми

Трехкратной паралимпийской чемпионке Анастасии Багиян вручили сертификат на квартиру в строящемся жилищном комплексе «Камаполис». Событие произошло 1 мая во время открытия легкоатлетической эстафеты, сообщает издание v-kurse.ru.

Напомним, Настя завоевала три золотых медали на Паралимпиаде, проходившей в Италии в марте этого года. Пермячка вошла в число шестерых российских спортсменов, допущенных до соревнований, и продемонстрировала великолепные результаты, победив на дистанциях 10, 20 километров и спринте.

Также стало известно, что имя Анастасии Багиян присвоят пермской лыжной базе «Южный», где проходят тренировки по адаптивным видам спорта. Именно на этой базе и занималась Настя.