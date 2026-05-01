Ревнивец из Верещагино едва не сжег бывшую жену вместе с домом

После расставания с гражданской женой 69-летний житель Верещагинского района решил отомстить ей и сжечь дом, в котором его больше не хотят видеть.

Вначале мужчина разжег пламя на веранде дома, но одумался и затушил огонь. Но после первой попытки последовала вторая. Ревнивец зажег бересту и бросил ее в лаз для кошки. Огонь быстро охватил весь дом.

Хозяйка дома к моменту пожара уже спала. Поджигатель пытался разбудить женщину, когда огонь разыгрался, стучал в дверь и окна, но из-за проблем со слухом та его не услышала. К счастью, она проснулась от запаха дыма и успела выпрыгнуть из окна спальни.

Но весь дом, баня и несколько надворных построек сгорели у нее на глазах. После этого женщина потребовала от бывшего мужа компенсировать ей материальный ущерб и моральный вред.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Суд приговорил поджигателя к двум годам лишения свободы условно и обязал выплатить женщине порядка 540 тысяч рублей.

Но платить тот не торопился. И тогда, как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Пермскому краю, у должника арестовали все счета и доходы. Только тогда он рассчитался с долгами. К тому же кроме основного долга ему пришлось выплатить более 65 тысяч рублей исполнительского сбора.