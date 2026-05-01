Более 500 пермяков стали жертвами клещей этой весной

Казалось, еще и особого тепла не было, а кровососы уже активно охотятся. Этой весной в медицинские учреждения Пермского края обратились 508 человек, покусанных клещами, в том числе 115 детей. Как сообщили в региональном Управления Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (66), в Перми (62) и в Кунгурском районе (36).

Около половины случаев нападения клещей произошли на придомовой территории, треть – на дачах и 28 процентов при посещении леса.

По результатам лабораторных исследований, один клещ инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в Пермском крае превышает общероссийские показатели. Поэтому следует ставить прививки от энцефалита и проводить акарицидные обработки территорий.

С 1 по 10 мая в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю работает «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. В Перми можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (342) 239-34-35 (доб.5).