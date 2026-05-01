Поисковики ищут родных героя из Пермского края

Буквы на листочке в медальоне расплылись от сырости. Но их все же удалось прочитать. Фото: поисковая экспедиция «Вороново 2026».

В Кировском районе Ленинградской области продолжает работу Межрегиональная поисковая экспедиция «Вороново 2026». Ее участники занимаются поиском и подъемом останков советских воинов, погибших и пропавших без вести в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Недавно ребятам удалось расшифровать имя красноармейца, погибшего под деревней Вороново в марте 1943 года. Листочек, находившийся в медальоне бойца, пострадал от сырости, буквы на нем были едва видны.

Но в итоге участники экспедиции «Вороново» прочитали текст. Погибшим оказался старший сержант Дмитрий Николаевич Мелехов, родившийся в 1903 году в Пермско-Сергинском районе Молотовской области и призванный в армию там же.

- Герой будет похоронен 8 мая 2026 года на мемориале Новая Малукса, - сообщили поисковики. - Просим помощи в поиске родственников Дмитрия Мелехова.

Если вы знаете родственников героя, можете обратиться в редакцию "КП"-Пермь".