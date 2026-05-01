Синоптики пообещали пермякам теплый май

Метеорологи Гидрометцентра России сообщили, что майская погода в Пермском крае порадует теплом. Средняя температура воздуха за месяц составит 8 - 13°С, что выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы.

Но Первомай особо теплым не будет. Первые три майских дня ожидаются прохладными, с небольшими дождями. Температура воздуха в Перми 1 и 2 мая будет 10 - 12°С, а 3 мая - до 15°С.

А следующие 10 дней дневная температура может подняться даже до 20 – 22 градусов. Тем не менее ожидаются небольшие дожди.