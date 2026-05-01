В Перми 1 мая изменят движение более 20 трамвайных и автобусных маршрутов

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

В центре Перми 1 мая проведут краевую легкоатлетическую эстафету. На время ее проведения, также выполнения дорожных работ изменят движение общественного транспорта. Об изменениях в движении сообщил городской департамент транспорта.

На участке Комсомольского пр. от Комсомольской площади до ул. Пушкина с 11:45 до 17:00 полностью перекроют движение. Автобусные маршруты №19, №45, №59 и №74 проследуют в объезд по ул. Куйбышева; №1, №36, №51 и №81 – по улицам Сибирской и Пушкина. Маршрут №50 укоротят до Комсомольской площади, №52 и №60 – до ПНИПУ.

Автобусы маршрутов №1, №3, №32, №55, №67, №77, №78 в направлении Комсомольского пр. будут объезжать место проведения дорожных работ на ул. Пушкина по улицам Революции, Куйбышева и Луначарского.

Трамвайные маршруты №4 и №7 из Мотовилихинского района проследуют до остановки «Разгуляй», №5 временно продлят до остановки «Красный Октябрь» с сохранением заезда на остановку «Станция Пермь-2» в обоих направлениях. Маршрут №12 будет следовать из Индустриального района до остановки «Инкар». Маршруты №8 и №11 обслуживаться на этот период не будут.

