В Перми прокуратура не допустила увеличение тарифов на ЖКХ

Прокуратура Перми встала на защиту жильцов многоквартирного дома. Управляющая домом компания в одностороннем порядке произвела увеличение тарифов по содержанию и ремонту жилого помещения на 30,7%.

Надзорный орган рассмотрел коллективное обращение собственников помещений и провел проверку правомерности повышения управляющей компанией размера платы. УК мотивировала свое решение возможностью индексации тарифа, предусмотренную положениями договора управления многоквартирным домом.

В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования собственникам помещений произвели перерасчет платы за период с 1 января по 31 марта 2026 года в размере более 80 тыс. руб. По постановлению прокурора краевое управлением Роспотребнадзора привлекло директора управляющей компании к административной ответственности за обман потребителей.

«Руководителю общества назначено административное наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей», – сообщил Единый портал прокуратуры РФ.

