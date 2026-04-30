Духовное управление мусульман наградило имама Прикамья кроссовером

Фото: Духовное управление мусульман Российской Федерации

Главный муфтий России шейх Равиль Гайнутдин вручил ключи от 10 кроссоверов представителям Духовного управления мусульман РФ. Акция прошла в рамках благотворительного проекта «На пути Всевышнего».

Торжественная церемония состоялась в Московской Соборной мечети во время XIX Чтений имени Галимджана Баруди с участием мецената Анвара Маметова, который стал спонсором благотворительного проекта. Обладателями новых автомобилей стали имам-хатыбы, имамы-мухтасибы и главные имамы-мухтасибы в Донецке, Твери, Перми, Сочи, Чувашии, Москве, Московской области.

Духовный лидер мусульман России подчеркнул заслуги религиозных деятелей и благословил их на дальнейшее духовное и социальное служение.

