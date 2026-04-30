В Перми сезон прогулок на речных трамвайчиках откроется 1 мая

Пермские трамвайчики 1 мая открывают сезон прогулок по Каме. В первый рейс отправится теплоход «Алмаз». Стало известно расписание речных прогулок с 1 по 6 мая.

Прогулки 1, 2, 4, 5 и 6 мая состоятся в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00; 3 мая – 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Длительность путешествия составит 1,5 часа, стоимость взрослого билета – от 600 до 800 руб., детского – от 300 до 450 руб., пассажиров старше 60 лет – от 400 до 600 руб.

Теплоход отправится с причала №6, вход через терминал на причале №4. Минимальное число пассажиров на рейсе – 25 человек. На борту запрещено поносить алкогольные напитки.

Речная навигация 2026 в Перми стартовала 29 апреля.

