«Бетсити Парма» проведет решающий матч серии плей-офф 3 мая в Перми

Фото: Единая лига ВТБ | vtb-league.com

Пермская «Бетсити Парма» 3 мая проведет решающий матч в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Пермякам для продолжения борьбы необходима победа над «Локомотивом-Кубань».

Первые два матча серии прошли в Краснодаре. Пермяки проиграли оба из них. В первой встрече хозяева добились убедительной победы с двухзначной разницей в счете. Характер второй носил более упорный характер.

Атакующий защитник «Пармы» Сэндерс за секунду до завершения матча мог перевести его в овертайм, но его трехочковый бросок не достиг цели. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15). В составе южан наиболее результативную игру показали: Квитковских (19 набранных очков), Миллер (16), Мартин (10); гостей – Б. Адамс (17), Дж. Адамс и Захаров (оба – по 10).

Решающий матч состоится в Перми 3 мая, он вызвал небывалый аншлаг. Все билеты на встречу команд продали уже несколько дней назад. Наблюдать за встречей можно в прямой трансляции в соцсетях и на сайте Единой лиги ВТБ, спортивных телеканалах.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru