В Прикамье сообщили график работы службы «122» на майские праздники

Единая региональная информационно-справочная служба «122» в предстоящие праздничные дни будет работать по специальному графику. Выходными станут 1-3 мая и 9-11 мая.

Отработку звонков по вопросам поддержки участников СВО и военной службы по контракту сотрудники службы проведут 4 и 12 мая. В краевом министерстве информационного развития и связи дополнили, по остальным вопросам абонентам ответит автоинформатор.

В предстоящие праздники продолжат работу экстренные службы: скорая медицинская помощь и вызов врача на дом – ежедневно с 08:00 до 23:00; горячая линия по обезболиванию; скорая социальная помощь; детский телефон доверия.

