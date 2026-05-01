«Эшелон Победы» отправляется из Перми

1 мая из Перми отправится ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Проект посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе ретропоезда - уникальные вагоны, использовавшиеся в войну и послевоенное время: аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня, кухня.

В вагоне Победы размещены исторические фотографии, рассказывающие о воинских и военно-санитарных перевозках, истории эвакуации промышленных предприятий и населения. На открытых платформах установлена историческая военная техника. А вести эшелон будут раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал».

Передвижная экспозиция сделает 24 остановки на станциях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. О прибытии поезда будут оповещать паровозные гудки.

На станцию Пермь II «Эшелон Победы» прибудет в 12:00 и будет находиться там до 14:00 по местному времени. В этот же день поезд отправится в Кунгур, где сделает остановку с 18:30 до 21:05.

Во время стоянки поезда все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать фото.

Завершит свой путь эшелон 22 мая в городе Губкинский.