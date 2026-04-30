В образовательных учреждениях Перми приняли меры безопасности после атак БПЛА

Пермь второй день находится по атаками беспилотников. Городской департамент образования рекомендовал всем сотрудникам образовательных учреждений осуществлять деятельность в строгом соответствии с правилами и регламентами, установленными Минтербезом Прикамья.

Все школы, детские сады и центры дополнительного образования города функционируют в штатном режиме, уроки во второй смене проходят с соблюдением всех требований безопасности.

«Если родители приняли решение оставить ребенка дома, им необходимо уведомить классного руководителя», – дополнили в городском ведомстве.

В краевом Минобре обратились к родителям школьников и воспитанников детсадов. При объявлении режимов «Беспилотная опасность» или «Ракетная опасность» дети при нахождении в образовательном учреждении находятся в безопасности, педагоги действуют по отработанным алгоритмам.

«При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в «слепые зоны» – коридоры и спортзалы, размещают на первых этажах. Призываем сохранять спокойствие, необходимости забирать детей нет. После отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме», – отметили в краевом министерстве.

