В Прикамье запрет на продажу алкоголя включит четыре майских дня

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. В предстоящем мае таких дня будет четыре.

Продажа алкоголь в розничных сетях будет под запретом: 1 мая – в Праздник весны и труда; 9 мая – в День Победы, 26 мая – в день проведения в школах региона мероприятия «Последний звонок», 28 мая – в День пограничника.

Под запрет не попадут заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в эти дни также запрещена и грозит административными штрафами: для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

