Колледжу в Перми планируют присвоить имя конструктора Михаила Соколовского

Глава региона Дмитрий Мазонин внес на рассмотрение краевого парламента проект постановления о присвоении Пермскому машиностроительному колледжу имени Михаила Соколовского. В начале года с такой инициативой выступил трудовой коллектив НПО «Искра».

Почетный гражданин Перми и Пермской области внес огромный вклад в обороноспособность страны и развитие предприятия. В прошлом году выдающийся ученый и конструктор твердотопливных ракетных двигателей Михаил Соколовский отметил 90-летний юбилей.

В период с 1994 по 2012 годы он являлся генеральным директором пермского предприятия, с 1994 по 2020 годы – генеральным конструктором и научным руководителем ПАО НПО «Искра».

Депутаты планируют рассмотреть проект постановления на пленарном заседании в июне.

