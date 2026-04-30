В Пермском крае вырос оборот розничной торговли

В Пермском крае за январь–март 2026 года зафиксирован рост розничного товарооборота. По данным Пермьстата, его общий объём составил 219,2 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых ценах).

Также отмечается, что на начало апреля 2026 года запасы товаров в организациях розничной торговли достигли 61,4 млрд рублей.

Этого объёма, по расчётам, достаточно примерно на 44 дня работы торговли.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru