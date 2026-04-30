В Пермском крае напомнили жителям правила поведения при угрозе БПЛА

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало рекомендации для населения на случай возможной атаки беспилотников.

1. Если вы находитесь в здании, не используйте лифт. Лучше спуститься в подземные помещения — например, в подвал, паркинг, гараж или переход.

2. При нахождении дома важно держаться подальше от окон. Безопаснее всего укрыться в комнате без окон, такой как ванная, коридор или кладовая, либо спуститься в подвал. Рекомендуется сесть или лечь на пол и закрыть голову руками.

3. Если вы на улице или в транспорте, необходимо покинуть транспортное средство и отойти от возможной опасной зоны не менее чем на 100 метров. Укрыться можно в ближайшем защищённом месте, например в подземном паркинге или переходе, а также предупредить других людей рядом.

4. При обнаружении беспилотника следует сразу уйти из зоны риска, спрятаться за зданием или деревьями и увеличить расстояние до не менее 100 метров. После этого нужно сообщить о случившемся по номеру 112, указав точное место и время.

Жителям также напоминают о запретах: нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, пытаться сбить его самостоятельно, использовать рядом мобильные телефоны, радио- и GPS-устройства, а также подходить к упавшему аппарату или трогать его.

