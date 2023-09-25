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НовостиОбщество25 сентября 2023 17:12

В Перми 26 сентября на час закроют движение на трассе «Нестюково - Верхние Муллы»

В это время здесь будет проводиться следственный эксперимент по факту смертельного ДТП
Павел Шатров
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю предупреждает, 26 сентября с 19:45 до 20:40 будет временно ограничено движение на 9 км автодороги «Нестюково - Верхние Муллы».

В это время сотрудники следственного отдела ОМВД России «Пермский» будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором погибли люди.

Госавтоинспекция просит водителей автотранспорта заблаговременно выбрать путь объезда закрытого участка дороги.

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