В Перми 26 сентября на час закроют движение на трассе «Нестюково - Верхние Муллы»

Фото: Яндекс Карты

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю предупреждает, 26 сентября с 19:45 до 20:40 будет временно ограничено движение на 9 км автодороги «Нестюково - Верхние Муллы».

В это время сотрудники следственного отдела ОМВД России «Пермский» будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором погибли люди.

Госавтоинспекция просит водителей автотранспорта заблаговременно выбрать путь объезда закрытого участка дороги.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях:

ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru