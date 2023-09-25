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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:45

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%

В основном болеют взрослые
Екатерина Оборина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 18 по 24 сентября заболели более 21 тысячи человек. Это на 44,3% больше показателя предыдущей недели.

По словам специалистов, сейчас в основном ОРВИ болеют взрослые. Циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Грипп на территории региона пока не обнаружен.

В ведомстве отмечают, что подъем заболеваемости вирусными инфекциями сезонный и характерен для этого периода времени. В качестве профилактики гриппа и ОРВИ жителям Пермского края рекомендуют сделать прививку. В случае заболеваемости специалисты просят не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

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