В Пермском крае планируют ввести полный запрет на продажу вейпов в киосках

Фото: Минздрав России

Веяние времени и новые технологии предложили замену традиционным табачным изделиям на их электронные аналоги - вейпы. Относительная дешевизна и доступность сделали эти устройства популярными среди курильщиков самых разных возрастов, включая подростков.

Распространению вейпов способствует их продажа в розничной сети. К примеру, в Пермском крае вейпы можно купить в обычных киосках, которые находятся в самых людных местах - рядом с учебными заведениями, жилыми домами, медицинскими учреждениями. Эксперты утверждают, что среди молодежи до 25 лет, потребляющей табачные или никотинсодержащие изделия, около 80% курят именно вейпы.

Казалось бы, ничего страшного нет во вдыхании пара из курительных смесей, который образуется в результате нагревания жидкости. Однако, медики утверждают об обратном. Вейпы способствуют повышению артериального давления и риску развития инфаркта миокарда и инсульта, острых респираторных заболеваний.

Весной этого года в Прикамье увеличили штрафы для индивидуальных предпринимателей за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним до 600 тыс. рублей. Летом начал действовать федеральный закон, ограничивающий места их продажи. Все предпринимаемые меры не сумели существенно изменить положение дел по масштабной торговле вейпами. Об этом говорят регулярные проверки розничной сети. В сентябре надзорные органы проверили 380 точек по продаже вейпов в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске и Березниках, в которых выявили 114 различных нарушений.

Исходя из сложившейся ситуации, глава региона Дмитрий Махонин выступил с инициативой по полному запрету продажи вейпов в розничной сети Прикамья.

«В дополнение к федеральным ограничениям предлагаем принять региональный закон – полностью запретить продажу таких устройств в киосках и ларьках во всех территориях Пермского края. Cегодня на аппаратном совещании поручил ускорить доработку законопроекта. Он уже готов и проходит финальные согласования, затем вынесем его на рассмотрение в Заксобрание. Уверен, что депутатский корпус поддержит эту инициативу», - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.

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