Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:58

В Перми экстренно сел самолет Москва — Красноярск

Одному из пассажиров стало плохо
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самолет, летевший из Москвы в Красноярск, экстренно сел в аэропорту Перми. Информацию об этом подтверди в пресс-службе аэропорта.

Одному из пассажиров стало плохо. На борту ему оказали первую помощь, но вскоре его состояние вновь ухудшилось. Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку.

Пассажира встретили врачи. Также приехала скорая помощь. Самолет в Красноярск прибыл с задержкой в два часа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер