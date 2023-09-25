В Перми экстренно сел самолет Москва — Красноярск

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самолет, летевший из Москвы в Красноярск, экстренно сел в аэропорту Перми. Информацию об этом подтверди в пресс-службе аэропорта.

Одному из пассажиров стало плохо. На борту ему оказали первую помощь, но вскоре его состояние вновь ухудшилось. Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку.

Пассажира встретили врачи. Также приехала скорая помощь. Самолет в Красноярск прибыл с задержкой в два часа.

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