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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:54

Агенство инвестиционного развития Прикамья возглавил Владимир Радченко

Он работает в АИР с 2018 года
Лела Минадзе
Фото: Telegram-канал АИР

Фото: Telegram-канал АИР

Исполняющим обязанности гендиректора ГБУ«Агентство инвестиционного развития Пермского края» (АИР) назначен Владимир Радченко. Об этом сообщает Telegram-канал АИР.

Владимир Радченко работает в агенстве инвестиционного развития с 2018 года. С 2021 года был замглавы, курировал направление инвестиционного анализа и направление по инфраструктурным вопросам.

Ранее АИР возглавляла Яна Фурман. Теперь она перешла на работу в администрацию Перми, где занимает должность замглавы.

Агентство инвестиционного развития Пермского края занимается обеспечением продвижения инвестиционной привлекательности Пермского края, а также привлечением инвесторов.

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