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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:59

Цены на вторичное жилье в Перми перестанут расти к концу осени

Сильнее всего подешевеют квартиры в домах старше 20 лет
Лела Минадзе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми перестанут расти цены на вторичное жилье. Об этом рассказал «АиФ» со ссылкой на директора пермского агентства недвижимости Александра Леонова.

Ожидается, что рост цен остановится уже к концу осени. Причиной этого станет увеличение ипотечных ставок после неоднократного повышения ключевой.

Александр Леонов отметил, что цены могут начать снижаться, если ключевая ставка будет высокой в течение полугода-года. Так, к концу 2024 года они могут уменьшиться на 5-10%. Сильнее всего подешевеют квартиры в домах старше 20-25 лет.

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