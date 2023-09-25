Цены на вторичное жилье в Перми перестанут расти к концу осени

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми перестанут расти цены на вторичное жилье. Об этом рассказал «АиФ» со ссылкой на директора пермского агентства недвижимости Александра Леонова.

Ожидается, что рост цен остановится уже к концу осени. Причиной этого станет увеличение ипотечных ставок после неоднократного повышения ключевой.

Александр Леонов отметил, что цены могут начать снижаться, если ключевая ставка будет высокой в течение полугода-года. Так, к концу 2024 года они могут уменьшиться на 5-10%. Сильнее всего подешевеют квартиры в домах старше 20-25 лет.

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