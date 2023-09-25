Пермскую торговую сеть «Облпрод» вновь требуют признать банкротом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кредиторы требуют признать пермскую торговую сеть «Облпрод» банкротом. В арбитражный суд Пермского края обратились представители барнаульских компаний «Тройка» и «Подкова», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сумма исковых требований составляет 490 500 рублей. Заявление будет рассмотрено 13 октября. Отметим, что ранее «Облпрод» уже пытались обанкротить. Такие иски поступали от ООО «Рустранс-Пермь» и банка «Открытие», а позднее от ПАО «Т Плюс».

Компании удавалось избежать банкротства, но выручка все падала. По итогам прошлого года она сократилась на 98%.

Ранее «Облпрод» был крупным поставщиком кормов для сельского хозяйства, мяса, рыбы, кондитерских изделий и других продуктов питания. Сеть насчитывала 38 оптовых баз и супермаркетов в Прикамье, Удмуртии и Кировской области.

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