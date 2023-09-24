В Перми огонь охватил церковь Храма Воздвижения Креста Господня

Фото: МЧС по Пермскому краю

По сообщению МЧС по Пермскому краю, сообщение о пылающей церкви Храма Воздвижения Креста Господня поступило в дежурную часть 24 сентября в 21:02.

К месту открытого горения прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС в составе 22 человек и шести единиц техники. Предварительная площадь пожара деревянного здания церкви составила 135 квадратных метров.

«Локализовать пожар удалось в 21:14, ликвидировать открытое горение – в 21:25. В результате пожара произошло частичное обрушение здания церкви. Погибших и травмированных нет», - пояснили в краевом МЧС.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства и причина возникновения пожара.

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