В 2023 году Казань и Пермь может связать речной скоростной маршрут на «Метеоре»

Фото: Зеленодольский завод имени А.М. Горького / zdship.ru

В 2023 году Казань и Пермь может соединить речной маршрут. Рейс будет выполнять судно на подводных крыльях «Метеор».

Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов во время установочного рейса из Елабуги в Сарапул на новом судне «Метеор-2020». Помимо Перми в планах стоит запуск рейса и до Соликамска.

«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», – приводит слова Фарита Ханифово агентство «Татар-информ».

От Казани до Перми расстояние по Каме составляет около 800 км, а Соликамска – более 1000 км. Новые скоростные «Метеоры» могут преодолевать эти расстояния без остановки.

«Мы бы хотели, чтобы были остановки после 4-5 часов хода. Это нужно, чтобы пассажиры не уставали», – уточнил министр Транспорта Татарстана.

Новые скоростные суда на подводных крыльях «Метеор-2020» начал массово выпускать Зеленодольский завод им. Горького в Татарстане. Он предназначен для перевозок до 120 пассажиров, оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. Скорость на тихой воде составляет 77 км в час, конструктивный запас хода составляет 700 км, продолжительность рейса – 13 часов.

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