Участника спецоперации из Перми на передовой наградили Георгиевским крестом

Скрин из телеграм-канала «Прикамские витязи»

Пермяк Иван Лебедев прямо на передовой спецоперации получил из рук своего командира подписанное президентом России удостоверение и орден Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени. Об этом сообщил телеграм-канал «Прикамские витязи».

Иван Лебедев – ветеран пограничных войск, ранее защищавший дальние рубежи страны. Его друзья-пограничники в социальных сетях поздравляют своего боевого соратника с высокой и заслуженной наградой: «Твои усилия, посвященные службе и защите нашей Родины, несомненно, были признаны и вознаграждены».

Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие за проведение боевых операций по защите Отечества, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги. До этого времени Ордена Святого Георгия IV степени были удостоены только 23 военнослужащих Вооруженных сил России.

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