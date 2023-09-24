В Перми 29 сентября на медико-педагогическом форуме обсудят здоровье школьников

Как сохранить здоровье школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй Всероссийский медико-педагогический форум «Здоровье школьников: сохранить и преумножить» состоится в Перми 29 сентября. В обсуждении актуальных вопросов, связанных со здоровьем и благополучием детей, на нескольких городских площадках примут участие эксперты и профессионалы в области медицины и образования.

По мнению организаторов форума, дети и подростки - человеческий капитал страны, и его сохранение касается каждого взрослого, независимо от рода деятельности. О необходимости решения многих назревших вопросов в области обеспечения детского здоровья говорят факты. Только 10% выпускников пермских школ здоровы, а 40% страдают от различных хронических заболеваний, в школах региона катастрофически не хватает медицинских работников.

По информации агентства по делам молодежи Пермского края, по итогам 2022 года показатель общей заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет составил 2383,6 случаев 1 000 человек этой возрастной группы, что выше на 4,8% показателя годом ранее, а показатель первыичной заболеваемости подростков составил 1491,2 случая (прирост 5,9%).

Работа форума пройдет на площадках: Пермского медуниверситета им. Вагнера, Пермском институте культуры, краевой библиотеке им. Горького, отеля Holiday Perm.

По результатам медико-педагогического форума будут представлены лучшие практики, инновационные исследования и возможности для обмена опытом в сфере школьного здравоохранения.

Трансляция событий будет доступна на сайте Первой учебной платформы специалистов pups-rf.ru

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