В Пермском крае ищут заблудившуюся в лесу женщину

Женщина ушла в лес за грибами, но не смогла найти выход. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кунгурские спасатели сообщили, что за последние сутки дважды привлекались к поискам пропавших в лесу людей. Это две женщины, которые отправились в лес за грибами. И если первой, ее возраст 36 лет, самостоятельно удалось выйти из леса и добраться до дома, то вторую, более пожилую женщину до сих пор продолжают искать.

- Вечером 22 сентября в Поисково - спасательную службу КМО поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи деревни Разепино заблудилась 64-летняя женщина, - рассказали спасатели. - Прибыв на место вызова, спасатели на автомобиле с использованием сигнальных устройств и в пешем порядке осмотрели лесной массив вблизи деревни, но найти женщину не смогли, поиски будут продолжаться.

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