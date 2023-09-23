В ДТП на Восточном обходе Перми пострадала женщина

Фото с места ДТП: пермская городская служба спасения.

23 сентября на Восточном обходе Перми произошло ДТП. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка, пострадала пассажирка одного из автомобилей. На месте аварии работали спасатели городской службы спасения.

- На момент прибытия спасателей на место ДТП заблокированных не было, - сообщили они. - Мы быстро обесточили автомобили, чтобы те не загорелись от случайной искры в поврежденной системе, так как имел место розлив ГСМ. За рулем столкнувшихся автомобилей находились девушка и пожилой пермяк, в результате аварии пострадала пожилая женщина – пассажирка авто.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства аварии.

Фото с места ДТП: пермская городская служба спасения.

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