В Перми представили эскизный проект межвузовского кампуса

Фото: permkrai.ru

В прошлом году Пермский край стали одним из регионов-победителяй конкурса на строительство студенческих кампусов мирового уровня. Построить его должны до конца 2026 года на правом берегу Камы, а пока проектный институт представил эскиз будущего сооружения.

Особое внимание проектировщики уделили учебно-лабораторному корпусу. Он станет центром научно-технологической инициативы Прикамья и объединит научный потенциал восьми вузов-бенефициаров кампуса, Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, Пермского НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».

Фото: permkrai.ru

В комплексе построят 11 лабораторий по пяти направлениям:

1.Здоровье Пармы займется исследованиями в области бионики, цифровой медицины и лекарственного конструирования;

2. Недра Пармы обеспечат цифровизацию отрасли недропользования;

3. Технологии Пармы будут заниматься разработкой новых технологий в машиностроении;

4. Пространство Пармы – это инженерные инфраструктурные решения;

5. Душа Пармы будет готовить высококвалифицированных кадров в сфере креативных индустрий.

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