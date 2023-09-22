Глава Перми сообщил о новых кадровых назначениях в администрации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о новых кадровых перестановках в администрации. Мэр назначил сразу четырех новых заместителей, но пока в статусе исполняющих обязанности. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

С 25 сентября в администрации произойдут следующие изменения. Куратором блока «Управление планированием и финансами» станет Яна Фурман. Ранее она возглавляла Агентство инвестиционного развития Пермского края. Блоком «Общественная безопасность города» будет руководить Алексей Туров. До этого он занимал должность начальника городского департамента общественной безопасности. Курировать новый блок администрации Перми по общественным связям будет Сергей Трошков. Перед ним стоят задачи по выстраиванию диалога с различными городскими сообществами.

С 26 сентября руководителем блока «Социальная сфера» также в статусе исполняющего обязанности будет назначена Екатерина Мальцева. Она переходит на работу в мэрию с поста заместителя министра территориальной безопасности Пермского края.

Изменения структуры администрации города в соответствии с организацией краевого правительства мэр Перми объяснил повышением эффективности работы и более четкой координацией.

Напомним, бывший министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин был утвержден на пост главы Перми 22 августа на заседании гордумы. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании. Вчера, 28 августа, состоялась церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы города.

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