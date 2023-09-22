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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 5:30

В Пермском крае мать в течение года избивала и оскорбляла своих детей

Жительницу Прикамья осудят за жестокое обращение с детьми
Екатерина Оборина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Суксуне перед судом предстанет 36-летняя местная жительница. Ее обвиняют в ненадлежащем воспитании своих несовершеннолетних детей и жестоком обращении с ними. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По версии следствия, в течение года женщина пренебрежительно обращалась к своим несовершеннолетним дочерям. Она систематически оскорбляла девочек, ограничивала их в питании, а также не обеспечивала необходимой одеждой. Кроме того, мать употребляла спиртное в присутствии детей и наносила им побои. Все это происходило с апреля 2022 года по май 2023 года.

В результате, в отношении матери возбудили уголовное дело. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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