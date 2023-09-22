С карты Пермского края исчезли шесть поселков и деревень

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу шесть деревень и поселков исчезли с карты Пермского края. Решение об их упразднении было принято 21 сентября на заседании заксобрания, сообщает Ура.ру.

Несуществующими стали деревни Деники, Ромаши и Степунята (Ильинский округ), а также поселки Безгодово (Губахинский округ), Казарма 1279 и Казарма 1287 (Куединский округ).

Во всех перечисленных населенных пунктах уже нет жителей и пригодных для жилья домов. Сейчас также рассматривается вопрос о ликвидации деревень в Юрлинском, Гайнском и Краснокамском округах.

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