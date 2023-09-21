Две женщины и ребенок заблудились в лесу в Кунгуре

Пропавших искали спасатели и полицейские. Фото предоставлено источником «КП-Пермь».

В Кунгурском округе 36-летняя женщина вместе с пожилой матерью отправились в лес за грибами возле деревни Гусево. С собой взяли ребенка, на вид которому около 10 лет. Но через некоторое время любители «тихой охоты» поняли, что потерялись и позвонили на телефон 112.

Как рассказал «КП Пермь» источник, знакомый ситуацией, женщины с ребенком приехали в эти места на машине. Сообщение о том, что они заблудились в лесу, поступило около шести вечера. В поисках принимали участие спасатели и полицейские.

– Во время поисков спасатели поддерживали с грибниками связь по телефону. Для ориентировки подавали звуковые и световые сигналы. Где-то через час одна из женщин позвонила и сказала, что слышит звуки. А позже все трое вышли, и им помогли добраться до машины. Они были напуганы, так как уже начинало темнеть, - рассказывает источник «Комсомолки».

По словам источника, в этом районе очень часто теряются люди. Место грибное и здесь ходят, в основном, приезжие. В этом году не раз выезжали на поиски пропавших грибников.

– К счастью, поиски заканчивались благополучно. Заблудившихся в лесу находили в тот же день, за исключением пенсионерки, которая блуждала по лесу два дня, - говорит источник.

UPD: Как позже уточнил наш источник, ребенок все это время сидел в машине. В лес ушли только две женщины: они разошлись и заблудились.

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