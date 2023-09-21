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НовостиПолитика21 сентября 2023 16:03

Заместитель министра природных ресурсов Пермского края покидает должность

Ирина Ястребова решила стать мировой судьей
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост. Теперь она будет работать мировой судьей. Ее утвердили в этой должности депутаты регионального Заксобрания на сегодняшнем заседании. Об этом сообщает Business Class.

Напомним, Ирина Ястребова работала в краевом Минприроды с конца января 2023 года. На этой должности она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. До этого она трудилась в департаменте дорог и транспорта Перми, а также возглавляла юридический отдел Министерства транспорта Прикамья.

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