Заместитель министра природных ресурсов Пермского края покидает должность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост. Теперь она будет работать мировой судьей. Ее утвердили в этой должности депутаты регионального Заксобрания на сегодняшнем заседании. Об этом сообщает Business Class.

Напомним, Ирина Ястребова работала в краевом Минприроды с конца января 2023 года. На этой должности она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. До этого она трудилась в департаменте дорог и транспорта Перми, а также возглавляла юридический отдел Министерства транспорта Прикамья.

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