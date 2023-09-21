В Перми заключен контракт на строительство поликлиники на Гайве

Поликлиника сможет принимать до 200 пациентов в смену. Фото: Минстрой Пермского края

В Перми заключен контракт на проектирование и строительство новой поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять пермская компания ООО «Парма». Ранее компания зарекомендовала себя, как ответственный подрядчик. Она уже построила детские сады в Березниках и Култаево, а также школы в селе Филипповка и в поселке Горный. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства строительства.

Новую поликлинику планируют возвести рядом с существующей больницей на улице Писарева, 56. Она сможет принимать до 200 пациентов в смену. В медучреждении разместится женская консультация с дневным стационаром. Здесь обустроят кабинеты терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, реабилитации, физиотерапии, а также процедурные помещения и административно-хозяйственную часть. Поликлиника будет оборудована современной медицинской техникой.

Проектирование нового лечебного учреждения компания должна выполнить до осени 2024 года. Полностью завершить строительство и открыть новую поликлинику планируется в 2026 году. Данный объект включен в Адресную инвестиционную программу Пермского края и в нацпроект «Здравоохранение».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что жители должны иметь возможность удобно и в полном объеме получать качественные медицинские услуги вне зависимости от территории их проживания.

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