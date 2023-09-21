В Прикамье возбудили уголовное дело после смерти 2-летней девочки в ДТП

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае в отношении отца погибшей в ДТП двухлетней девочки возбудили уголовное дело. 54-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-21103, находясь в алкогольном опьянении и не имея водительских прав. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Страшная авария произошла ночью 21 сентября на автодороге Кудымкар-Гайны в Кудымкарском районе. По версии следствия, легковушка ехала в направлении поселка Гайны. На 17-м километре водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. После чего машину опрокинуло.

В результате ДТП, находившаяся в салоне легковушки двухлетняя девочка погибла. Еще три пассажира пострадали. Двое детей в возрасте 9 месяцев и 3 лет, а также его 26-летняя сожительница получили травмы различной степени тяжести. Сам водитель с места происшествия скрылся. Однако вскоре мужчина был найден полицейскими.

Сейчас подозреваемый задержан. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть его малолетнего ребенка. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Продолжается сбор доказательств.

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