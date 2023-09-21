В Пермском крае ушла из дома и пропала 31-летняя женщина

Фото: Поисковый отряд «Регион59»

В Пермском крае ищут пропавшую 31-летнюю Людмилу Байдерину. В среду, 20 сентября, жительница Кунгура ушла из дома по улице Бочкарева и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59».

Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, хромает. Была одета в черный плащ с капюшоном, темные брюки и голубые кроссовки. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей женщины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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